Si el país, i amb ell ,tota la seva gent, està amenaçada per una pandèmia, és obligació del govern central, activar els mecanismes adequats per a fer-hi front, començant per la declaració d’Estat d’Alarma. Aquest mecanisme, contemplat en la Constitució, afecta a tot el territori i a tots els seus ciutadans. No hi ha termes mitjos, ni possibilitats de trossejar-lo, perquè el “comandament únic” esdevé essencial per a aconseguir la rapidesa i eficàcia indispensables per a l’èxit final.