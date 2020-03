Queda per resoldre, l’ adequació dels tancats de pastures de bestiar domèstic, per uns de nous amb doble fil , per evitar passin per sota els vedells , xais o cabres que pasturen prop de la carretera. Aquest, és un dels perills habituals, de la circulació per les carreteres de muntanya. En aquesta nova normativa, caldria haver previst ajudes , a tots els propietaris per a fer més digeribles les inversions que això suposa. En molts casos, parlem de quilòmetres de tanques, ben col·locades i ben mantingudes, durant tot l’any. Però, aquesta és una mesura indispensable per evitar accidents.