Bé, el més destacat és que estem davant una clara i dura confrontació entre la colla de Puigdemont i ERC, per dominar el primer lloc i aconseguir així, marcar el camí a seguir, encara que ningú sàpiga cap on va el camí.També, quedà constatat que la colla Puigdemont, va per lliure, i no se sap quin paper pot jugar Junts x Cat, PDeCAt, la Crida, Consell per la república, etc, de cara el present i futur immediat. Es el problema d’haver elegit una persona volàtil, amb un ego pujat de to, i fugitiu de la Justícia. El seu lema, és “quan pitjor millor” o” enreda que fa fort”, i que duri tant temps com es pugui. Del futur, ja en parlarem un altre dia.