En el Parlament, hi ha una mena de “galliner”, barrejat amb una llar d’infants, on tant aviat podem veure reunions de partits, concentració d’alcaldes i regidors per proclamar no sabem ben bé què , assemblees civils per a impulsar accions contra el propi Parlament. Proclames i aprovacions, repetides desenes de vegades, que tothom té clar no serviran per a res...i mil altres formules de perdre el temps, a falta de feina per fer.