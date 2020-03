I perquè en els pobles petits, hi ha aquesta necessitat d’equipaments i serveis , a la gent gran ? Doncs, perquè son majoria els que tenen els fills, fora del poble, i fan vida , sense tenir al costat ,els familiars més propers. Aleshores, és vital crear i mantenir equipaments i serveis pensats per a ells. Centres de dia, o casals de la gent gran, per poder sortir i compartir, ni que sigui unes hores al dia, amb altres persones del poble. Àpats a domicili, per garantir menjar saludable , a preu reduït, portat a casa, cosa que també serveix per a controlar que no hi ha cap problema. Visites mèdiques i de la treballadora social, per garantir l’estat de salut, i el cobriment de les necessitats bàsiques, i si cal, una treballadora familiar, que ajudi a sortir una estona, per anar a comprar o passejar.