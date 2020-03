Què s’ha fet, per arribar on estem ? Doncs, com sempre, improvisar i deixar per a l’any vinent el que tocava fer, l’any passat, o anys passats. S’han invertit les prioritats, i s’han dedicat temps i esforços a muntar un procés, en comptes de pensar en les necessitats de la gent. I ara que estem aquí, encara hi ha qui vol justificar les dificultats , buscant culpes en un altre lloc, especialment a Madrid. Sempre ha d’haver-hi un enemic exterior o interior, per a justificar la improvisació i mala gestió.