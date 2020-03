Des de sempre, he estat en un ambient clarament femení, per raó de feina. Primer com a professor d’idiomes, després com a polític. I si en algun moment m’ha tocat prendre decisions respecte candidats /tes i càrrecs, sempre he optat per una presència important de dones. Estic, doncs, en consonància de donar papers, cada vegada més rellevants, a dones, com per anar canviant la realitat, en tots els seus àmbits i sectors.