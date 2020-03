Si comencem pel nivell més elevat, el de Cap de l’Estat, he de dir que el darrer missatge del Rei Felip VI , fou decebedor, per culpa d’un contingut, excessivament banal. Entenc les dificultats de preparar un discurs del Rei, però , precisament per això, ha d’haver-hi persones, prou preparades com per elaborar un discurs curt, dens i amb contingut.Aquest, no el tenia. La durada va ser adequada, però faltava contingut. Perquè no ficar-hi, el que ahir va decidir: posar la Guàrdia Reial, al servei del combat contra la pandèmia ? perquè no anunciar, la posada a disposició de la sanitat, algun edifici, instal·lació o equipament, pertanyent al patrimoni reial ? perquè no anunciar la compra de material sanitari d’emergència, a càrrec del fons familiar ? Està bé, sortir per donar ànims, però , si a més, s’hi posa esforç, molt millor.