I si això, pertany a Catalunya, no menys preocupant és la deslleialtat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, posant en qüestió, la distribució del material comprat pel Ministeri de Sanitat, o dient si seria requisat el material que portava un avió, en destí a la sanitat madrilenya...un estirabot que una política, no hauria de fer mai, en un moment seriós, com aquest, perquè a més és mentida. Com mentides, han estat algunes acusacions de manca de material o mala distribució, quan les xifres del Ministeri son públiques. I ara mateix estem en una altra situació de deslleialtat institucional, per part del president de Múrcia, on vol aplicar un confinament, amb nombroses excepcions, com per liar al personal, i voler emprendre una via per la qual no té competències.