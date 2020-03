Dit això. Aquesta crisis, la superarem, i ho farem de la mà d’un govern central , ben organitzat i ben coordinat, posant tots els mitjans a l’abast per minimitzar danys i protegir les persones. Estem confinats i paralitzats, uns dies més. Es el tram de carrera per agafar embranzida, per a poder saltar el més lluny possible, una vegada haguem vençut la pandèmia. Imagineu com estaríem, si en el timó no hi tinguéssim gent tant preparada i eficient, com la que hi tenim.