Perquè ho dic ? Doncs, per l’enorme quantitat de despeses “prescindibles” que figuren en els pressupostos de la Generalitat, i del govern central. Durant molts anys, m’ha tocat estudiar i valorar els pressupostos de la Generalitat, partida per partida, departament per departament, i la seva distribució territorial. Hi ha nombroses despeses que un ajuntament no se les permetria. I si en un ajuntament no es farien, perquè s'han de fer en una administració superior ?