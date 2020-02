En el cas de la Meridiana, considero un abús del dret a la manifestació quan mig centenar o un centenar de persones, considerin que per defensar una idea o criticar uns fets, es permetin alterar la vida de milers de persones, sense cap altre raó que la de mostrar la seva crítica. Per aquestes mateixes raons, qualsevol grup o grupet pot decidir, tallar les entrades i sortides a la Plaça Sant Jaume, evitant l’accés a l’ajuntament de Barcelona i al Palau de la Generalitat. Deixarien fer-ho, durant unes hores ? I uns dies o uns mesos ? No hi ha proporció ni justificació per permetre una acció que vulnera el dret dels ciutadans a la lliure circulació.