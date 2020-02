No hem d’esperar a veure nous drames de persones que reclamen posar fi al patiment, sense tenir la solució al seu abast. Els exemples que hem tingut, en els darrers anys, han estat prou durs com perquè ningú posi en dubte aquesta necessitat. Pel que hem pogut constatar, aquest mateix matí, dels 350 diputats /des del Congrés, almenys hi ha 200 que han expressat la seva conformitat. Això, garanteix la majoria absoluta, per a la seva aprovació, però ja ha deixat dit el portaveu que durant la tramitació es buscaran noves incorporacions, com per aconseguir augmentar aquesta xifra, perquè quedi clar que entra per la porta gran, un nou dret bàsic, garantit per una Llei Orgànica.