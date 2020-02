En tota aquesta mobilització, hi ha elements positius, que poden portar a un canvi substancial en el futur del sector. En primer lloc, el Govern central, disposa d’un Ministre realment eficient, coneixedor del sector i amb ganes de fer la feina que molts predecessors no s’han atrevit a dur a terme. El Ministre Lluis Planas, és apreciat i respectat per tots els estaments , com per donar la confiança necessària per a revertir la situació, però és evident que si en els propers tres o quatre anys no hi ha canvis substancials, el que en diem el món pagès o rural, no sobreviurà. I hem de ser els consumidors, els principals interessats, en mantenir la qualitat dels productes, exigint reduir els marges comercials dels intermediaris, per a incrementar els d’origen. Els propers mesos, seran cabdals, per a fer-ho possible.