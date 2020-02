Fa temps vaig decidir no seguir els debats en el Parlament, per evitar fer-me mala sang. Quan s’ha estat en la principal institució del país, en uns temps on el respecte, el debat sincer i fonamentat, imperava, no pot suportar la situació actual, en que son generalitzades les bronques, males arts i males formes, en tots i cadascun dels debats. Es parli del que es parli, no es va a presentar i convèncer l’adversari, sinó a destrossar-lo. I ja no amb una bona oratòria, bons arguments i propostes alternatives, sinó cridant més, i acusant a tort i a dret, sense més fonaments que el ser d’una banda o altra de l’hemicicle.