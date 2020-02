la UE

Es hora d’impulsar agrupacions pageses i ramaderes, per fer-les potents. Tant potents com que siguin capaces de plantejar preus i condicions, a nivell general. I és hora que el govern central marqui la pauta a seguir, i que totes les CCAA, segueixin el mateix camí. No pot haver-hi disfuncions ni diferències de criteris, perquè la problemàtica és diversa, però amb resultats similars a tot l’Estat. I ja no podem anar sols, ni descoordinats. Qui marca els grans objectius és, i és allà on s’han de prendre mesures adients, per a aconseguir resultats adequats. Iniciat el moviment, s’ha d’aconseguir que no pari.