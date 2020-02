I si això passa a Catalunya, ara, les CUP tenen representació en el Congrés dels Diputats. D’entrada ,dir que només aniran a determinades sessions, ja queda fatal, perquè si algú es presenta a una institució és per anar-hi a fer feina, en tot lloc i moment. Per això s’ostenta el càrrec i per això es cobra. Sinó es volen complir les obligacions del càrrec, el millor és no presentar-se o no assumir-los. I vull recordar que encara que la representació sigui petita ( 2 entre 350 ) de feina se’n pot fer, com ho demostrà ,a bastament, l’enyorat poeta, cantautor i polític, José Antonio Labordeta, en representació de la Chunta Aragonesista, durant dues legislatures. Ell sol, va fer la feina de molts. Aquest ,ha de ser l’exemple pels inconformistes i renovadors de la vida política. Qui no hi vagi o no actuï, no es queixi ni critiqui. No hi té dret.