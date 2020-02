CURIÓS DILEMA.

No digueu que no som un país singular, excepcional, fora de sèrie, mai vist ni imaginat ,en cap altre latitud. Tant aviat, diuen que tenim dos presidents, com que no en tenim cap. O que en tenim un, que no se sap ben bé, si pot exercir el càrrec, o no....

Seguir els passos del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat, en els darrers anys, no és a l’abast de qualsevol. Només, uns pocs especialistes, podrien resumir, ordenar i explicitar tot el que s’ha vist i dut a terme, o no, en aquest període de temps, que en algun moment haurem de posar nom.

Es habitual, en la història dels pobles, posar nom a cicles determinats, períodes d’especial importància o successos que han marcat època. Sense cap mena de dubte, els darrers 8 anys, han estat una cadena de fets mai vistos ni imaginats, en cap altre país democràtic del món occidental. Pertoca, doncs, posar-li nom.

Un dels noms possibles, gens original, podria ser “els anys del procés”, un altre adient podria ser “ els anys del seny perdut “, i perquè no “ el període imaginari “. Tinc altres noms en el cap, però deixo que entre tots, siguem capaços de descriure l’ època viscuda. No acabada, però sí fracassada, en els seus objectius principals.

I dic no acabada, perquè, ara mateix, ens trobem amb un curiós dilema. Tenim dos presidents ? No en tenim cap ? Alguns dels més il·luminats i inflamats independentistes, reclamen la presidència del fugitiu Puigdemont, i alhora, el president – delegat Quim Torra. Però, passa que el delegat, pot haver perdut la presidència, quan ha perdut l’escó de diputat. Perquè, si per ser president, s’ha de ser diputat, se suposa que quan deixes de ser diputat , deixes de ser president, o no ?

Doncs, uns diuen que efectivament , i altres que no ho veuen clar. Modestament, jo crec que tenen raó els segons, i que si el president perd el càrrec de diputat, deixa de ser president. Es una simple deducció lògica, però com que el nostre país, ha abandonat tota lògica i tota relació amb el món real, ja no se sap què dir ni què fer.

Jo tinc clar que si en els meus anys d’alcalde de poble petit, m’hagués trobat en que a l’arquitecte municipal, o a l’enginyer, veterinari o metge, els hi haguessin retirat la titulació, no hagués permès la continuïtat en el càrrec. I menys signar i donar fe, de cap actuació municipal, no fos cas que algú les impugnés, i els tribunals li donessin la raó.

Perquè, algú s’ha imaginat el que pot passar si algú dictamina que el president no ho és, perquè ja no és diputat ? Això suposaria donar per no vàlids, tots els consells executius celebrats, tots els decrets, totes les accions i actuacions dutes a terme, des del primer dia, de la pèrdua del càrrec... de manera que fins i tot els pressupostos es podrien considerar viciats, d’origen i quedar invalidats.