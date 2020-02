No sempre els desitjos es converteixen en realitat, i això s’ha de tenir present quan es debaten determinats temes, i sobretot quan es legisla, perquè després els problemes venen, i es fa molt complicat tirar enrere. Ara mateix, seria convenient poder sacrificar un cert nombre d’animals, si al cap d’un o dos anys, no son adoptats per ningú. El no fer-ho, significa una despesa enorme i anar amuntegant animals, en instal·lacions que no els poden tenir en les condicions a que obliga la pròpia llei...una contradicció que fins i tot podria donar peu a denúncies i imposició de sancions. Paradoxal, però real.