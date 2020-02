He estat vàries vegades en visites privades, i en visites oficials, acompanyant algun grup d’alcaldes, per veure com s’organitzen, en determinades àrees i competències. L’eficàcia i pragmatisme, els acosta, al que vaig veure i viure en els meus anys a Suïssa. Son capaços de crear mancomunitats en tots els territoris, per a prestar serveis, que sols no podrien donar. Piscines cobertes, pavellons poliesportius, escoles de música o d’esports, etc, acullen alumnes i practicants que van a buscar en busos grans, mitjans o petits, per la comarca, per portar-los al centre corresponent.