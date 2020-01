Altra cosa és la problemàtica de la okupació, no justificada, per raons de necessitat, sinó per altres motius. En aquests moments, a Catalunya, hi ha milers de vivendes i locals okupats, sense cap garantia de poder-ne recuperar l’ús, per part de propietaris o llogaters. Hi ha una clara impunitat, i una lentitud de tràmits i gestions que poden durar mesos, per no dir anys. Segur que tots coneixem alguns casos, i ens estranya no s’hagin habilitat mitjans molt més ràpids i eficients, per a resoldre el problema.