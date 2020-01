Recordo la data : 1991, i recordo algunes iniciatives parlamentàries que vaig presentar, per a saber, el cost de l’obra, i sobretot del seu funcionament i manteniment. La de Vic, juntament amb la d’Igualada, se situaven entre les més cares de manteniment, degut al fet d’haver permès fer aportacions d’aigües no tractades, per part d’alguns indústries locals, la qual cosa obligava a injectar productes, per a aconseguir una autèntica depuració de totes les aportacions, fossin domèstiques o industrials.