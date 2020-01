la Plaça Major.

Molt bé, pertoca a cada equip de govern municipal, complir i fer complir les ordenances que regulen la vida cívica del municipi. A Vic, i arreu del món democràtic. Ara bé, fa cosa d’un any, en aquestes mateixes pàgines de El 9 Nou, vaig exposar la meva estranyesa per la proliferació de tota mena d’elements i artilugis, en els quatre cantons deEs que s’ha modificat la ordenança reguladora ? Ha canviat la valoració de, en els seus valors artístics i arquitectònics, per permetre ara, el que es prohibia anys enrere ? Si no s’han modificat les ordenances, algú no creu que hi ha un element de prevaricació, en el seu incompliment ?