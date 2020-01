Vulnerada la llei electoral, de manera coneguda, reconeguda i reiterada, ara pretén burlar-la no acceptant les conseqüències. Política és pedagogia, i queda clar que no ens mereixem aquest president. De fet, mai , una persona com aquesta hauria d’haver assolit el càrrec. Però, comès un nou error, quan més aviat es repari, millor per a tots. Un comportament vergonyós com el que ha tingut, és la pitjor carta de presentació que té Catalunya. No volem tenir vergonya de les nostres institucions. Volem recuperar el prestigi i la imatge perdudes. Quan més aviat anem a eleccions millor, i que tothom, pensi bé el seu vot, per evitar repetir immensos errors com els vistos, en els darrers anys. Catalunya no s’ho mereix.