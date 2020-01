la Monarquia

Es increïble, l’ànim de tergiversar el funcionament d’un Estat, per part de determinats partits i col·lectius, quan creuen quepot actuar, d’una determinada manera, oblidant el sotmetiment total a les Corts Generals, i al Govern. O quan creuen possible, la intromissió del Govern, en les resolucions judicials. Ignoren o no volen creure que res del que passa, no està controlat o dictat, per un Ministre o pel President del Govern, quan precisament, mai de la vida se’ls passaria pel cap, fer indicacions, en un sentit o altre.