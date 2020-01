Ha arribat el moment de replantejar el creixement desordenat de tots aquests anys, per revisar-lo i decantar-lo cap a canvis substancials. Si mirem el mapa del país, especialment de nit, amb alguna foto satèl·lit veurem fins a quin punt, la concentració de presència humana, és massiva en unes poques comarques, i com de desèrtiques son altres comarques. S’ha d’aconseguir un transvasament de vida i activitat, cap a l’interior, alliberant espais a les ciutats, com per a poder esponjar el territori i evitar sigui una placa de ciment, de milers de quilòmetres quadrats. Els danys sobre la natura, han estat enormes, i ara es reben les conseqüències. Contra el desequilibri, ha d’actuar un reequilibri, que seria bo per a totes les parts, i sobretot per la natura.