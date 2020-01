Cada poble, busca formules per defensar-se, i una de les primeres és la de posar càmeres de vigilància. Sembla un mètode prou eficient, però també aquí tot està inventat. Aquests professionals, ja no es dediquen a robar vehicles, que poden ser fàcilment detectats per aquestes càmeres, sinó que els lloguen ells, o coneguts seus, per fer-los servir sense que ningú els hagi denunciat , puix que son legals. O si en roben algun, el fan servir el mateix dia, per no donar temps a que estigui “contaminat”.