Si l’EAJA, volia plantejar un pols a les grans Loterías del Estado, havia de pensar molt bé, en l’estratègia, i sobretot en la competitivitat dels productes. No , en si per ser catalans, la feina ja estaria feta i l’èxit assegurat. Es el que hem vist, en aquests anys de procés, en que semblava obligat comprar La Grossa, per afirmar el patriotisme català, en detriment del nacionalisme espanyol. Quan en un cas, per un dècim pots obtenir quatre-cents mil euros, i per un bitllet, dos-cents mil, l’elecció és clara i contundent.