Els qui clarament aposten per anar en contra del candidat, ho tenen clar. No volen un govern de progrés, innovació i futur. Volen una altra cosa, molt semblant a la que ja vàrem patir anys enrere. Què hi fa Junts x Cat, amb aquesta gent ? Com poden explicar als seus votants, un posicionament al costat del PP, Vox i C’s ? Es que consideren millor per a Catalunya, i ja no dic per Espanya, un govern portat per aquesta dreta extrema ?