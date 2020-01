Però, si mirem a l’interior, a falta de grans mesures, lentes, cares i difícils d’aplicar, hi ha d’haver micro – mesures bàsiques per frenar el despoblament. Mesures lligades a la seguretat, amb presència sovintejada dels Mossos. Mesures de rehabilitació d’edificis vells i atrotinats per a oferir-los per a segona residència, o per a persones disposades a retornar al món rural. Ajudes al manteniment de comerços estratègics, com forns de pa, botigues, restaurants, ...I per descomptat, ràtios molt baixes per a mantenir l’escola, el consultori mèdic, la farmàcia, correus, etc.