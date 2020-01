Per contra, el País Basc, estava immers en una espiral de violència, que res presagiava acabés feliçment ( malgrat l’enorme dany físic i psicològic, causat). Els avantatges del concert basc, es veien com una mena de compensació a les penalitats, i a les incapacitats d’un govern central, aterrat per la por a encendre més focs, si no se’l mantenia o no se l’incrementava.