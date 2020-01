Sempre hi ha altres models i altres estructures per copiar, més eficients que les que han servit de model. Aquí, es va copiar el model del govern central. Perquè no copiar el model de Suïssa, de similar extensió i població ? Allà set ministeris, i aproximadament la meitat de funcionaris que aquí. Però, és que ha d’haver-hi una profunda remodelació de totes les estructures per evitar les duplicitats i triplicitats d’aquí, on cada administració té competències, confuses i sovint, contradictòries amb altres, fins el punt de conformar un cert caos administratiu.