Però, com que el pols entre partits, s’ha de retransmetre, en viu i en directe, res millor que apujar les apostes, i no quedar com a tous. D’aquí a dir, que els primers temes a tractar han de ser la amnistia, i el referèndum d’autodeterminació. Dues qüestions que tots ells saben son impossibles d’acordar. No hi caben en la Constitució ni en el Estatut, de manera que si algú creu que son negociables, és que no sap on s’ha ficat. O millor dit, busquen la manera d’aixecar-se de la taula, al cap de cinc minuts.