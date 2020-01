Sense voler generalitzar, es dona el cas de multitud de vivendes, comprades per persones que viuen en altres indrets, i que les tenen per si un dia decideixen anar-hi a viure. Això, es dona molt en comarques de muntanya, on molta gent de petits pobles, compren un pis a la capital per a quan es jubilin o per a quan no es trobin gaire bé, i vulguin estar a la capital on hi ha l’hospital, farmàcia, serveis socials permanents, etc. Mentrestant, centenars de vivendes esperen destí.