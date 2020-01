ANY NOU. GOVERN NOU.

Si algú creu que el temps d’espera, des de les eleccions fins ara, ha estat una pèrdua de temps, li recomano la lectura de les 50 pàgines, de l’acord entre PSOE i Unidas Podemos, sota el títol de Coalición Progresista – Un nuevo acuerdo para España.

Aquest document, repartit en 11 capítols, amb un contingut dens, amb prioritats generals, totes molt detallades, de les principals mesures a emprendre pel nou govern, arriba amb ànim de completar, els quatre anys de legislatura.

Així, doncs, mentrestant es buscaven reforços per a garantir la investidura, un equip d’experts, ha anat dibuixant l’eix troncal del programa de govern. Aquest és el guió , que tot govern necessita, oimés si és de coalició, per a funcionar de forma eficient i planificada, per aprofitar al màxim els recursos que gestiona.

Entrem en una nova etapa, molt diferent a les viscudes, fins ara. Encetem un govern de coalició, i tot i així, sense majoria absoluta, de manera que totes les iniciatives legislatives, necessitaran negociacions i acords, amb altres forces polítiques. Sigui amb les que han facilitat la investidura, sigui amb altres que s’han abstingut, o fins i tot hi han votat en contra.

Difícil camí, però molt ambiciós , a la vista del programa de govern. Els opositors, excepció feta, d’alguna força contrària a tot, ho tindrà difícil per a votar-hi en contra. I és que , en contra d’algunes frases fetes, com la de que “tots els partits son iguals”, o “tots pensen només amb la poltrona”, la realitat demostrarà la immensa diferència entre els partits d’esquerres i els de la dreta. Ara, és quan tots s’hauran de retratar a l’hora d’ampliar llibertats, promoure més i millors serveis, o disminuir les diferències entre col·lectius.

Espanya, amb la sortida del Regne Unit, es converteix en la tercera potència de la UE, al darrere d’Alemanya i França. Tindrà, doncs, un paper essencial a l’hora d’impulsar la nova UE cap una Europa federal, modificant lleis i normes que facilitin aquest camí. I , a nivell intern, hi ha un interessant capítol, dedicat a la millora de la organització autonòmica, clarificant competències i recursos, com per evitar disfuncions i disparitats que han comportat greuges comparatius i conflictes diversos, molt més pronunciats en el cas de Catalunya, que en altres territoris.

L’acord de programa assolit, i la confiança rebuda, per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern, trenca estereotips de voler igualar sentiments, comprensió i esperit de col·laboració, amb altres dirigents polítics espanyols. De seguida es veurà ,en els primers acords de Consells de Ministres, la serietat i el rigor, en el compliment dels compromisos presos, a nivell general, i a nivell català.