Fa cinc anys, vaig decidir no fer ús de cap d’aquests serveis, perquè vull informació, no propaganda. Vull programes objectius, honestos, plurals, no adoctrinadors. De fet, som centenars de milers de catalans i catalanes que hem dit que TV3, no és la nostra. Es la d’ells, la seva, la dels independentistes, i prou. I em sembla molt bé que tinguin mitjans propis, però que se’ls paguin ells, no, nosaltres. TV3 ha deixat de ser la nostra, per passar a ser la dels altres. I ho podem veure en gairebé tots els programes: noticiaris, tertúlies, debats, informes, documentals, etc. Faig excepció, un parell d’hores a la setmana ,per a comprovar el grau de manipulació, adoctrinament i supeditació al govern i a les entitats independentistes, de tot el contingut de TV3, i canals adjunts, o de Catradio. No s’estranyi ningú, que no la vulguem pagar amb el diner de tots ( 250 milions a l’any), podrien tenir un molt millor destí.