Ha d’haver-hi suficient marge de maniobra, com per a poder oferir, no només classes de català, castellà i anglès, sinó classes “en cadascun d’aquests idiomes”. Es en el doble treball, on s’aconsegueix el domini d’una llengua. Explicar-la i estudiar-la, per a tot seguit, practicar-la , fent-ne ús, en tot lloc i moment en una o dues assignatures, d’altres temes. D’aquí el gran esforç a fer, per tenir, el professorat preparat, per assumir aquest trilingüísme real. Es qüestió d’esforç i voluntat, i per descomptat recursos tècnics, humans i financers.