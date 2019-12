En resum, on és la transparència promesa ? No l’hem vista per enlloc. Es més, mai com ara, hi havia hagut tanta foscor i desconeixement de les fonts de finançament de les diferents activitats polítiques. Qui finança La Crida ? Qui finança els CDR’s ? Qui finança l’AMI ? ...... ningú s’estranyi que tanta foscor doni peu a les més variades i curioses teories sobre qui finança què i com .En qualsevol cas, el compromís de transparència, ha quedat totalment incomplerta, per la realitat. I quan es reclama transparència als altres, s’ha de començar sempre, per donar exemple.