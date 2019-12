Caldrà esperar les properes hores i els propers dies, per a veure com la pròpia Justícia interpreta i actua, respecte la resolució del Tribunal de Justícia Europeu, pel que respecte la situació d’Oriol Junqueras. I pel que fa la sentència que afecta el president Torra, té la possibilitat de recurs, i una vegada, resolt, haurà de complir la resolució definitiva. Cap altra via és possible, en un estat de dret.