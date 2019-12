Em permeto aclarir, als esmentats articulistes, que és normal, habitual i totalment democràtic, fixar un mínim de condicions, en tota consulta o referèndum, per considerar-lo representatiu, cosa que no va fer l’equip de govern de Santpedor. Dic, que en els països que fan servir habitualment la política de consultes, posen uns mínims de participació, per considerar-los representatius. Es representativa una consulta, amb un 37,47 % de participació ? Es clarificador un resultat amb només un 2% de diferència entre el no i el si ? Demano, doncs, respecte per un posicionament del grup socialista, en un tema, que s’hauria d’haver portat amb major precisió i preparació, per part de l’equip de govern.