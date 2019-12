L’acumulació d’errors com aquest, i multitud d’altres que veiem al llarg i ample del país, van disminuint la presència d’amants de la cultura, a seques. Es a dir, si algú compra una entrada, per veure o escoltar una funció de teatre, concert, titelles, circ, ....no vol cap prèdica, abans, durant o al final de l’espectacle. Si volem prèdiques o adoctrinaments, ja mirarem on les fan, per decidir si hi volem anar o no. El que no és de rebut és la seva imposició, dintre d’un espectacle, on no se les espera.