Molta gent no sap, que malgrat, la crisis tinguda, i la sortida de militants i simpatitzants, per culpa dels procés, uns de forma callada, altres amb més parafernàlia, a la recerca d’un nou partit d’acollida, el cert és que el partit socialista continua sent el primer de Catalunya, en nombre d’afiliats/des, molt per davant del segon. Concretament, en aquest Congrés hi eren representats els 13.762, que en formem part, per mitjà de 848 delegats/des.