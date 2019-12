Es impensable plantejar temes que no tinguin cabuda en un estat de dret, en una democràcia plena, en la que estem. Ningú, assenyat, donarà cap pas per a conformar govern, si ha de trencar preceptes constitucionals. Se suposa que tothom té clares les línies vermelles, i si algú no ho té clar, millor no faci perdre el temps.