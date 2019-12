Per entendre’ns, no és el mateix, l’entorn que tenen els alumnes que viuen i estudien a Solsona, Cardona, Berga, Ripoll, Olot, que els que ho fan a Cerdanyola, Cornellà, Hospitalet, o altres indrets del país. La immersió catalana, en els primers, és sensiblement diferent a la dels segons, aleshores perquè no deixar en mans de la direcció dels centres, una major flexibilitat per a incrementar les hores, i les activitats en una o altra llengua, com perquè al final, les dominin totes dues ?