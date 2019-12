Perquè hem arribat fins aquí ? Perquè no se’n parla ,puix que és el principal problema de país? Hem arribat fins aquí, com a conseqüència del menyspreu “històric” per l’austeritat, per la bona gestió. De la mà del president Pujol es va muntar una nova administració, a imatge i semblança de la central. Vull dir de la d’Espanya. Per a ell, Catalunya havia de tenir tot el que té un Estat, un país.