Aixó, només serà possible amb un nou govern, preparat i capacitat per dur-ho a terme, presidit per un bon administrador – polític. Amb l’equip actual és impensable, perquè cap d’ells hagués passat de contramestre , en qualsevol empresa mitjana. La mediocritat produeix aquests resultats, i portem un grapat d’anys, dirigits per mediocres, no preparats ni per administrar, ni per governar, i encara menys per impulsar un procés cap a la independència. El resultat, el tenim més que comprovat. Acabo. El primer tema a tocar, pensar i resoldre, és el del deute. Tot el demès, és secundari. La prova: en el temps de llegir aquest article, Catalunya ha augmentat el seu deute, en deu mil euros.