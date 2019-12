Així, doncs, cada dia que passa, cada setmana i cada mes, es van produint accions inventades i promogudes per caps pensants, que deuen creure tenir uns cervells privilegiats, capaços d’impulsar les accions més estratègiques, per avançar cap a l’èxit final. Tot sigui dit, no sé per on s’escau l’èxit final, però la qüestió és agitar el país, agitar la gent, agitar el personal més afí, perquè vegi que hi ha moviment i personal capaç de dur a terme accions, tant inútils, com les vistes ahir a la nit.