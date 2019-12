En resum, aparentment lliures, còmodament instal·lats, pagant no sabem ben bé qui, però sotmesos a les incerteses de les seves causes, i en un país estranger. Es poden enganyar ells, o ens poden intentar enganyar a nosaltres, però la realitat va per dintre, i segur han reflexionat sobre la mala decisió de fugir. Els errors, tard o d’hora es paguen, i ben aviat ho veurem. I hauran de reflexionar si la seva fugida, no fou, determinant a l’hora de decidir presó provisional, pels seus antics companys. Es el que creuen alguns dels juristes de més renom del país. Fugir, empitjora la situació, com tard o d’hora, constatarem.