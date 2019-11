I tanmateix, la via passa, per reconèixer els errors comesos, per les dues parts en conflicte, i la recerca de solucions. Tardarem anys a retrobar la normalitat. Segurament un parell de generacions, si per les dues bandes hi ha voluntat d’arribar-hi, però , de moment deixar el país en mans de persones alienes al govern, és la manera segura de no aconseguir-ho. Quan un govern no exerceix, hi ha d’altres que ocupen el seu lloc, i porten la revolta, cap a objectius que semblen voler assolir el principi de “com pitjor, millor”. Aquesta via, topa i toparà contra un mur infranquejable, que deixarà molt maltret el país i la seva gent. I l’esgotament és visible, a tots els nivells. Continuar uns anys més per aquesta via, produirà danys innecessaris, frustracions immenses, i cap solució. La unilateralitat, no té cap possibilitat de reeixir. I qui dubtava de la correlació de forces, pot tornar a comptar els resultats obtinguts, el passat diumenge. Varem tornar-nos a comptar, varem tornar a decidir.