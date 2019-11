Només educant i creixent en el respecte i la igualtat, aconseguirem sortir de la situació que patim. Hem de tenir polítiques immediates, de salvaguarda i protecció, al costat d’altres, a mitjà i llarg termini. I tenir clar que cada dia de l’any, és un 25 de novembre, per pensar i actuar en el nostre entorn, com per comprovar que no tenim a ningú en situació d’indefensió. I exigir als nostres governs, en cada nivell , esforços complementaris per eradicar una situació inacceptable, per al conjunt de la societat.